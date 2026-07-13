Omicidio-suicidio a Bologna 3 colpi di pistola letali in casa Roberto e Gianna | la vita finita insieme
A Bologna, si sono verificati tre colpi di pistola in una abitazione, causando la morte di due persone. La sequenza comprende due spari ravvicinati e un terzo colpo, descritto come forte e improvviso da una testimone. La polizia ha trovato i corpi all’interno dell’appartamento e sta indagando sulle circostanze dell’episodio. Non sono stati resi noti dettagli sul movente né sull’identità delle vittime.
Bologna, 13 luglio 2026 – Prima due colpi, in rapida successione. Poi, a distanza di qualche attimo, un terzo rumore. “Forte, come un tuono vicino, come qualcosa che cadeva”, dirà una vicina. E poi, solo silenzio. Se ne sono andati così Roberto Rizzioli e Gianna Galletti, per tutti solo la ‘ signora Gianna ’. Ottantun’anni lui, ottantasei lei. Una vita sempre passata insieme, quasi in simbiosi in quel bell’appartamento al quarto piano di un palazzo in via Shakespeare. Sabato mattina, una vita di coppia vissuta in punta di piedi e sempre con il sorriso si è conclusa in modo tragico e rapido. Il tempo che Roberto esplodesse tre colpi di pistola, con l’arma regolarmente detenuta, una rivoltella. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Femminicidio suicidio a Bologna, coppia trovata morta - 1mattina News 22/04/2026
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