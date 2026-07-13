Omicidio-suicidio a Bologna 3 colpi di pistola letali in casa Roberto e Gianna | la vita finita insieme

Notizia in breve

A Bologna, si sono verificati tre colpi di pistola in una abitazione, causando la morte di due persone. La sequenza comprende due spari ravvicinati e un terzo colpo, descritto come forte e improvviso da una testimone. La polizia ha trovato i corpi all’interno dell’appartamento e sta indagando sulle circostanze dell’episodio. Non sono stati resi noti dettagli sul movente né sull’identità delle vittime.