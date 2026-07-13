omicidio suicidio a bologna 3 colpi di pistola letali in casa

Sabato mattina i vicini hanno trovato i corpi di due persone all’interno di un appartamento a Bologna. Sono stati rinvenuti tre colpi di pistola, tutti letali, che hanno causato la morte di un uomo e di una donna. Le autorità sono intervenute sul luogo e hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle motivazioni o sulle eventuali responsabilità.

I vicini hanno trovato i corpi di Roberto Rizzioli e Gianna Galletti sabato mattina nell’appartamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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