In una abitazione di Bologna, sono stati trovati morti due anziani coniugi, entrambi con ferite da arma da fuoco. Le prime indagini indicano un’ipotesi di omicidio-suicidio, con un biglietto lasciato in casa come possibile prova. Secondo le verifiche, l’uomo di 82 anni avrebbe sparato due colpi alla moglie di 86 anni mentre era a letto, e successivamente si sarebbe tolto la vita con un terzo colpo. Non sono stati diffusi dettagli su eventuali altri elementi trovati sul luogo.

Secondo quanto emerso nelle prime verifiche, Roberto Rizzioli, 82 anni, avrebbe sparato due colpi di pistola contro la moglie, Gianna Galletti, 86 anni, mentre la donna si trovava a letto, e avrebbe poi rivolto l’arma contro se stesso esplodendo un terzo colpo Un uomo di 82 anni e la moglie d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Bologna, anziani coniugi trovati morti in casa uccisi a colpi di pistola: ipotesi omicidio-suicidio, trovato biglietto d’addio

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