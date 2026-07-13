La polizia ha arrestato altri sei sospetti legati ai Latin Kings per l’omicidio di un 22enne avvenuto il 26 maggio alla stazione Certosa di Milano. Due persone erano già state fermate all’inizio di giugno. L’indagine prosegue senza ulteriori dettagli sui ruoli specifici dei nuovi fermati.

Il 22enne fu ucciso il 26 maggio. Due fermati erano già stati bloccati a inizio giugno Nuovo sviluppo nell’inchiesta sull’omicidio di Gianluca Ibarra Silvera alla stazione Certosa di Milano. La polizia ha arrestato altri 6 giovani, ritenuti coinvolti nell’episodio. Si tratta di un 19enne domi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Omicidio alla stazione Certosa di Milano, arrestati altri 6 latin king per la morte di Gianluca Ibarra Silvera

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Milano, omicidio in stazione Certosa: la polizia arresta altri sei Latin King

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Omicidio alla stazione di Milano Certosa, la Polizia arresta altri 6 Latin King dlvr.it/TTW02b x.com

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