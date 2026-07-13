omicidio in stazione a milano la polizia arresta altri 6 latin kings

In una stazione di Milano, sei persone sono state arrestate dalla polizia di Stato su ordine della Procura. Le misure cautelari riguardano membri di un gruppo criminale noto come Latin Kings. Le autorità hanno eseguito l’arresto come parte di un’operazione contro un omicidio avvenuto recentemente. Le indagini hanno portato all’identificazione e alla cattura di queste sei persone, ritenute coinvolte nel fatto di sangue.

La polizia di Stato, coordinata dalla Procura di Milano, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di sei giovani stranieri, un 19enne dominicano e 5 peruviani di età compresa tra i 18 e i 22 anni, ritenuti responsabili dell’omicidio di Gianluca Ibarra Silvera commesso lo scorso 26 maggio nei pressi della stazione ferroviaria di Milano Certosa. Si tratta dello sviluppo delle indagini condotte dalla squadra mobile della Questura di Milano che, il 5 e il 9 giugno, hanno già fermato due indagati, ritenuti autori materiali dell’accoltellamento mortale. L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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Omicidio in stazione a Milano, la polizia arresta altri 6 Latin King

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L’agguato alla stazione Certosa di Milano in cui è stato ucciso Gianluca Ibarra Silvera. Arrestate altre sei persone, appartengono alla gang Latin Kings. @TgrRaiLombardia x.com

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