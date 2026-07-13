La polizia ha arrestato sei giovani stranieri, tra cui un 19enne, in relazione a un omicidio avvenuto nella stazione Certosa di Milano. L’operazione è stata condotta sotto la supervisione della Procura della Repubblica di Milano. I fermati sono sospettati di appartenere a un gruppo riconducibile ai Latin King. Le indagini sono ancora in corso e non sono stati forniti ulteriori dettagli.

(LaPresse) La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, ha arrestato sei giovani stranieri, un 19enne di nazionalità dominicana e cinque cittadini peruviani tra i 18 e i 22 anni, indagati, a vario titolo e in concorso, per l’omicidio del 22enne Gianluca Ibarra Silvera, avvenuto il 26 maggio nei pressi della stazione ferroviaria di Milano Certosa. L’operazione rappresenta un ulteriore sviluppo delle indagini della Squadra Mobile, che il mese scorso avevano già portato al fermo di due persone ritenute dagli investigatori gli autori materiali dell’accoltellamento mortale. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il gruppo, ritenuto appartenente alla gang Latin King, avrebbe inizialmente accerchiato la vittima, il fratello e un loro amico, per poi inseguirli lungo i binari della stazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Milano, omicidio in stazione Certosa: la polizia arresta altri sei Latin King

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