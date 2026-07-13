Omicidio Ibarra Silvera arrestati altri 6 membri della gang Latin King

Altri sei giovani sono stati arrestati per l’omicidio di un 22enne alla stazione Certosa di Milano il 26 maggio. La vittima è stata colpita con circa trenta coltellate. L’indagine ha portato all’arresto di nuovi membri della gang “Latin King”. Finora, in totale, sono stati fermati più di otto sospetti. Le forze dell’ordine continuano le verifiche sulle dinamiche dell’aggressione.

Altri sei giovani sono stati arrestati per l’omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso alla stazione Certosa di Milano con una trentina di coltellate il 26 maggio. Questi, un 19enne dominicano e cinque peruviani di età compresa tra i 18 e i 22 anni, sono ritenuti responsabili di quanto accaduto quella sera, ma sarà il gip ad accertarne la colpevolezza. Secondo quanto emerso, il gruppo, appartenente alla gang “Latin King”, avrebbe inizialmente accerchiato la vittima, il fratello e un loro amico, per poi aggredirli con sassi, bottiglie e coltelli, inseguendoli lungo i binari ferroviari. Durante la fuga, la vittima sarebbe caduta a terra, venendo raggiunta e colpita ripetutamente con armi da taglio, per poi soccombere alle lesioni riportate. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Omicidio stazione Certosa: arrestati altri sei membri dei Latin Kings

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Omicidio alla stazione Certosa di Milano, arrestati altri 6 latin king per la morte di Gianluca Ibarra SilveraLa polizia ha arrestato altri sei sospetti legati ai Latin Kings per l’omicidio di un 22enne avvenuto il 26 maggio alla stazione Certosa di Milano.

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