Gianluca Ibarra Silvera ucciso a Milano Certosa arrestati altri 6 membri della Latin King per omicidio

Da fanpage.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La polizia ha arrestato sei giovani membri della gang Latin King accusati di aver partecipato all’omicidio di un 22enne avvenuto il 26 maggio a Milano Certosa. Secondo le indagini, gli arrestati sarebbero coinvolti nell’aggressione che ha portato alla morte della vittima, uccisa con coltellate.

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La polizia di Stato ha arrestato altri 6 giovani membri della gang dei Latin King per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera. Secondo gli investigatori, avrebbero partecipato all'aggressione del 26 maggio in cui il 22enne è stato ucciso a coltellate. I due ritenuti esecutori materiali erano stati già fermati a giugno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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