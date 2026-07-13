In aula è stato mostrato un video che riprende gli ultimi momenti di vita di Pamela Genini, uccisa con 76 fendenti dall’ex fidanzato a Milano il 14 ottobre 2025. Nel filmato si sente la poliziotta lamentare che Soncin le sbatteva la porta in faccia mentre lei moriva. L’imputato, un uomo di 53 anni, è accusato di omicidio pluripregiudicato.

Un video che racconta gli ultimi e drammatici istanti di vita Pamela Genini, la 27enne uccisa dall’ex fidanzato Gianluca Soncin con 76 fendenti la sera del 14 ottobre 2025 a Milano, è stato mostrato quest’oggi in aula nel processo a carico del 53enne, accusato di omicidio pluriggravato. Il filmato è stato registrato con la body cam degli agenti della Squadra Volanti durante l’intervento nell’appartamento della giovane in via Iglesias, dove si è consumato l’efferato delitto. Le immagini cruente sono state proiettate su un maxischermo, sotto gli occhi dell’imputato, che non ha mostrato alcun segno di cedimento emotivo o turbamento. La testimonianza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Segui gli aggiornamenti su Pamela Genini.

© Ilgiornale.it - Omicidio di Pamela Genini, la poliziotta: "Soncin ci sbatteva la porta in faccia mentre lei moriva"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Omicidio Genini: mostrato in aula il video degli ultimi istanti di vita di Pamela. “Lei moriva e Soncin ci sbatteva la porta in faccia”Durante l’udienza a Milano è stato proiettato in aula un video che riprende gli ultimi istanti di vita di una donna uccisa dall’ex compagno.

“Soncin ci sbatteva la porta in faccia mentre ripuliva le tracce e lei moriva”. Quando scrisse a Pamela: “Se c’è amore una sberla non fa niente”A Milano si è aperta la seconda udienza del processo per il femminicidio di una donna di 29 anni, uccisa il 14 ottobre scorso.

Temi più discussi: Pamela Genini e il caso della tomba profanata: via Garofano, ecco Capra; Quarto Grado: L'omicidio di Pamela Genini: il profilo di Dolci Video; Omicidio Genini, in aula il video con gli ultimi respiri di Pamela; L'omicidio di Pamela Genini: l'ossessione di Dolci.

Omicidio di Pamela Genini, in aula il video girato dagli agenti all'arrivo sulla scena del delitto x.com

Giovane ferito con due colpi di fucile in una casa popolare a Milano reddit

Omicidio di Pamela Genini, la poliziotta: Soncin ci sbatteva la porta in faccia mentre lei morivaGli agenti hanno ripreso con le bodycam gli ultimi istanti di vita della giovane. Il video è stato mostrato in aula, dove l'imputato sedeva ai primi banchi. La mail choc: In amore una sberla non camb ... ilgiornale.it

Omicidio Genini: mostrato in aula il video degli ultimi istanti di vita di Pamela. Lei moriva e Soncin ci sbatteva la porta in facciaAl processo a Milano è stato proiettato l'intervento degli agenti nei momenti del delitto della giovane avvenuto per mano dell’ex ad ottobre 2025. Anche durante il racconto della funzionaria di polizi ... ilgiorno.it