In aula a Milano è stato mostrato il video girato dagli agenti all’arrivo sulla scena del delitto il 14 ottobre 2025. La registrazione ripercorre i momenti immediatamente successivi all’omicidio di Pamela Genini, con immagini che documentano l’intervento delle forze dell’ordine. La seconda udienza del processo si è concentrata sulla ricostruzione dettagliata di quegli attimi, con il video come elemento centrale. Sono stati analizzati passo dopo passo gli eventi accaduti in quella giornata.

Nella seconda udienza, a Milano, per il processo che vede Gianluca Soncin imputato dell’omicidio aggravato di Pamela Genini, sono stati ripercorsi, minuto per minuto, gli attimi del 14 ottobre 2025. Davanti alla Corte d’Assise della presidente Antonella Bertoja, la giudice che a Bergamo condannò in primo grado Massimo Bossetti, sono state proiettate le immagini che uno degli agenti della Squadra mobile intervenuti sul posto ha girato con il proprio cellulare dopo essere entrato nell’appartamento della 29enne di Strozza. Sono gli ultimi attimi di vita di Pamela. Lei è per terra, appena dopo l’ingresso, nell’ultimo tentativo di rimanere in vita dopo che Soncin l’ha colpita con 76 coltellate. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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© Bergamo.corriere.it - Omicidio di Pamela Genini, in aula il video girato dagli agenti all'arrivo sulla scena del delitto

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