La polizia ha arrestato sei giovani tra i 18 e i 22 anni, tra cui un 19enne dominicano e cinque peruviani, in relazione all’omicidio di Gianluca Ibarra Silvera avvenuto il 26 maggio nei pressi della stazione ferroviaria di Milano Certosa. Tutti sono sospettati di aver partecipato all’evento criminale in diversa misura e sono stati fermati con l’accusa di concorso nell’omicidio.

Altri sei giovani – un 19enne dominicano e 5 peruviani di età compresa tra i 18 e i 22 anni – sono stati arrestati dalla polizia, perché ritenuti, a vario titolo e in concorso tra loro, responsabili dell’ omicidio di Gianluca Ibarra Silvera commesso lo scorso 26 maggio vicino alla stazione ferroviaria di Milano Certosa. Il provvedimento rappresenta un ulteriore sviluppo delle indagini condotte dalla Squadra mobile che avevano consentito, il 5 e il 9 giugno scorso, di sottoporre a fermo due indagati, ritenuti gli autori materiali dell’accoltellamento mortale. L’attività investigativa, sviluppata dalla sezione ‘Criminalità Stranierà attraverso... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Omicidio di Gianluca Ibarra Silvera a Milano Certosa, altri sei giovani tra i 18 e i 22 anni agli arresti

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Omicidio Gianluca Ibarra Silvera, la Polizia arresta altri 6 Latin King

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#Milano Sei arresti nei confronti di 6 giovani, un 19enne domenicano e 5 peruviani tra i 18 e i 22anni. Sono accusati, a vario titolo, dell’omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, accoltellato alla stazione. Precedentemente era stato arrestato anche il trapper Reyo x.com

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