Nella sera del 26 maggio, una persona è stata accoltellata alla stazione ferroviaria di Milano Certosa e successivamente è deceduta. Sono stati arrestati altri sei giovani, tra i 19 e i 22 anni, tra cui un 19enne dominicano e cinque peruviani di età compresa tra 18 e 22 anni. Le accuse sono di omicidio e concorso in omicidio. Tra le 17 persone coinvolte, ora sono in carcere sei sospettati.

Altri sei arresti per l’omicidio di Gianluca Ibarra Silvera ucciso la sera del 26 maggio alla stazione ferroviaria di Milano Certosa. Si tratta di un 19enne dominicano e di cinque peruviani tra i 18 e i 22 anni, accusati di omicidio a vario titolo e in concorso tra loro. Tra il 5 e il 9 giugno la squadra Mobile aveva già fermato due indagati, ritenuti gli autori materiali dell’accoltellamento. In totale quella sera del gruppo degli aggressori facevano parte 17 persone. La nuova misura di custodia cautelare nasce anche dalle dichiarazioni di uno dei primi due arrestati. Secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dal pm Elio Ramondini e... 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, altri sei arrestati tra i 19 e i 22 anni: erano 17 le persone coinvolte nell'accoltellamento a Milano-Certosa

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Omicidio di Gianluca Ibarra, convalidati i fermi - 1mattina News 09/06/2026

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