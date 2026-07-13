Non sempre le confessioni arrivano nel momento in cui viene commesso un crimine. È il caso dell’ex fidanzato di Aurora Tila, che ha ammesso, dopo un anno e mezzo dai fatti e cioè nel pieno del processo d'appello per l'omicidio della ragazza, di essere stato lui a ucciderla. Al processo di appello, l'ex fidanzato della 13enne, condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni, ha cambiato versione e si è anche scusato per il gesto e per il fatto di aver aspettato tanto ad ammetterlo. Il giovane ha quindi detto di essere stato lui a gettare la ragazza da un balcone a Piacenza il 25 ottobre 2024. "Con la confessione si chiude un cerchio. Ma ci auguriamo che la Corte confermi la sentenza di primo grado, che ha stabilito una pena congrua", le parole dell'avvocato Emilio Malaspina, che assiste la madre della ragazzina vittima di femminicidio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Omicidio di Aurora Tila, confessa il 17enne già condannato. "L'ho uccisa io"

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