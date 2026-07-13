L'ex fidanzato della 13enne uccisa a Piacenza il 25 ottobre 2024 ha confessato di averla spinta giù da un balcone. Durante il processo di appello, ha ammesso di essere stato lui a commettere il gesto e si è scusato per aver tardato a confessarlo. In precedenza, era stato condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni. La sua versione dei fatti è cambiata rispetto a quella iniziale.

Ha confessato, ha detto di essere stato lui a uccidere Aurora Tila, gettandola da un balcone a Piacenza il 25 ottobre 2024. Al processo di appello, l'ex fidanzato della 13enne, condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni, ha cambiato versione e si è anche scusato per il gesto e per il fatto di aver aspettato tanto ad ammetterlo. "Con la confessione si chiude un cerchio. Ma ci auguriamo che la Corte confermi la sentenza di primo grado, che ha stabilito una pena congrua", dice l'avvocato Emilio Malaspina, che assiste la madre della ragazzina vittima di femminicidio. Il processo è aggiornato al 10 settembre. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Omicidio Aurora Tila, l'ex fidanzato confessa: "L'ho spinta io giù dal balcone"

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