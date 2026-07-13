Omicidio della 13enne Aurora Tila l’ex fidanzato confessa

Notizia in breve

L’ex fidanzato della 13enne Aurora Tila ha confessato di averla uccisa e di averla gettata da un balcone a Piacenza il 25 ottobre 2024. La confessione è arrivata dopo giorni di indagini. La ragazza è deceduta sul colpo. L’uomo è stato fermato e si trova ora in custodia. La polizia sta verificando le sue dichiarazioni e raccogliendo elementi per ulteriori accertamenti.