Omicidio della 13enne Aurora Tila l’ex fidanzato confessa
L’ex fidanzato della 13enne Aurora Tila ha confessato di averla uccisa e di averla gettata da un balcone a Piacenza il 25 ottobre 2024. La confessione è arrivata dopo giorni di indagini. La ragazza è deceduta sul colpo. L’uomo è stato fermato e si trova ora in custodia. La polizia sta verificando le sue dichiarazioni e raccogliendo elementi per ulteriori accertamenti.
Ha confessato, ha detto di essere stato lui a uccidere Aurora Tila, gettandola da un balcone a Piacenza il 25 ottobre 2024 “Con la confessione si chiude un cerchio. Ma ci auguriamo che la Corte confermi la sentenza di primo grado, che ha stabilito una pena congrua”, dice l’avvocato Emilio Malaspina, che assiste la madre della ragazzina vittima di femminicidio. Il processo è aggiornato al 10 settembre. ANSA Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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