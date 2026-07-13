omicidio certosa arrestati 6 latin king per il delitto ibarra

Sei persone sono state arrestate nell’ambito dell’indagine sull’omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, avvenuto in zona Certosa. Tutti sono sospettati di appartenere a un gruppo di giovani noti come Latin King. L’omicidio, avvenuto lo scorso mese, ha portato alla cattura di sei individui, ritenuti coinvolti nel pestaggio che ha causato la morte della vittima. Le accuse contro di loro includono omicidio volontario e associazione a delinquere.

Ci sono nuovi importanti sviluppi nell'ambito dell'inchiesta sul violento omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il ragazzo aggredito a morte lo scorso 26 maggio vicino alla stazione ferroviaria di Milano Certosa: su disposizione della Procura milanese, gli uomini della polizia di Stato hanno arrestato 6 giovani stranieri, un 19enne della Repubblica Dominicana e 5 peruviani di età compresa tra i 18 e i 22 anni, accusati a vario titolo di aver preso parte al delitto in concorso. L'operazione odierna segna la seconda fase delle indagini portate avanti dalla squadra mobile della Questura di Milano, che avevano consentito il 5 e il 9 giugno scorsi di individuare e catturare i primi due indiziati dell'omicidio, vale a dire i presunti esecutori materiali dell'accoltellamento ai danni di Ibarra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Omicidio Gianluca Ibarra Silvera, la Polizia arresta altri 6 Latin King

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