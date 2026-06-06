Omicidio Certosa | preso il 19enne legato ai Latin King

Un giovane di 19 anni, sospettato di essere legato ai Latin King, è stato arrestato in relazione all’omicidio avvenuto alla Certosa. Secondo le indagini, il gruppo avrebbe scambiato la vittima per un’altra persona prima di agire. Durante l’assalto, sono state utilizzate armi improprie, anche oggetti contundenti. Le forze dell’ordine stanno ancora verificando i dettagli dell’evento e raccogliendo testimonianze per chiarire le modalità dell’aggressione.

Come ha fatto il gruppo a scambiare la vittima per un altro?. Quali armi improprie hanno usato i Latin King durante l'assalto?. Chi sono gli altri sette indagati che vivono fuori Milano?. Perché il sospetto aveva già precedenti per rapina e lesioni?.? In Breve Otto indagati peruviani tra i 19 e i 22 anni legati ai Latin King. Aggressione avvenuta il 26 maggio sul binario 6 della stazione Certosa. Testimoni Gianfranco e J.H. hanno riconosciuto il sospettato di 19 anni. Il gruppo criminale conta almeno diciassette membri coinvolti nell'assalto. Un 19enne fermato dopo l’omicidio di Gianluca Ibarra Silvera alla stazione Certosa di Milano: la polizia punta ai Latin King. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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