La polizia di Milano ha arrestato sei giovani affiliati ai Latin King con un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, nell'ambito delle indagini sull’omicidio di un 22enne ecuadoriano avvenuto il 26 maggio alla stazione Certosa. Tra gli arrestati c’è anche il trapper conosciuto come Reyomar. Le autorità hanno agito su delega della procura e stanno proseguendo le indagini per chiarire i dettagli dell’episodio.

La Squadra mobile di Milano, su delega della procura, ha eseguito una misura cautelare in carcere per altri sei giovani appartenenti ai Latin King per l’Omicidio della sera del 26 maggio alla stazione Certosa di Gianluca Ibarra, il 22enne ecuadoriano. Si tratta di un 19enne domenicano e cinque peruviani tra i 18 e i 22 anni. I poliziotti della seconda sezione, coordinati dal procuratore aggiunto Bruna Albertini e dal sostituto Elio Ramondini, avevano già sottoposto lo scorso mese a fermo due co-indagati. Tra di loro, un famoso trapper. I provvedimenti. I provvedimenti sono stati eseguiti nelle province di Milano e a Monza, dove i sei destinatari sono stati rintracciati e arrestati. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Omicidio alla stazione di Milano, arrestati altri sei giovani dei Latin King: in carcere anche il trapper Reyomar

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Omicidio Milano Certosa, sei nuovi arresti nella gang dei Latin King: c'è anche il trapper Reyomar

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