omicidio a milano certosa arrestati altri sei giovani latin king

Sei giovani sono stati arrestati nell’ambito delle indagini sull’omicidio di un 22enne avvenuto il 26 maggio alla stazione Certosa di Milano. La vittima è stata colpita con circa trenta coltellate. Gli arresti riguardano membri di un gruppo chiamato “Latin king”. Le autorità proseguono le indagini per chiarire i dettagli dell’aggressione.

Altri sei giovani sono stati arrestati per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso alla stazione Certosa di Milano con una trentina di coltellate il 26 maggio. Questi, un 19enne dominicano e cinque peruviani di età compresa tra i 18 e i 22 anni, sono ritenuti responsabili di quanto accaduto quella sera, ma sarà il gip ad accertarne la colpevolezza., Secondo quanto emerso, il gruppo, appartenente alla gang "Latin King", avrebbe inizialmente accerchiato la vittima, il fratello e un loro amico, per poi aggredirli con sassi, bottiglie e coltelli, inseguendoli lungo i binari ferroviari. Durante la fuga, la vittima sarebbe caduta a terra, venendo raggiunta e colpita ripetutamente con armi da taglio, per poi soccombere alle lesioni riportate. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Omicidio Gianluca Ibarra Silvera, la Polizia arresta altri 6 Latin King

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Omicidio alla stazione di Milano Certosa, la Polizia arresta altri 6 Latin King dlvr.it/TTW02b x.com

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