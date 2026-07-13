Nell’ambito dell’indagine sull’omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, sono stati effettuati sei nuovi arresti. Le perquisizioni sono state eseguite nelle abitazioni di alcuni dei sospettati, subito dopo il delitto. Le forze dell’ordine hanno ispezionato le case di diversi membri del gruppo criminale Latin Kings, che erano state perquisite anche in precedenza. L’indagine prosegue per chiarire eventuali collegamenti tra gli arresti e il movente dell’omicidio.

Sei nuovi arresti nell'inchiesta per l'assassinio di Gianluca Ibarra Silvera: le case di gran parte degli indagati erano state perquisite subito dopo l'omicidio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Omicidio alla stazione Certosa: le perquisizioni nelle case dei Latin Kings

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Omicidio Milano Certosa, in 17 contro la vittima, morta dopo 30 fendenti. Due fermi, uno in fuga

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