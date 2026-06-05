Omicidio alla stazione di Milano Certosa c’è un fermo per la morte di Gianluca Ibarra Silvera | È un 19enne di origini peruviane

Un uomo di 19 anni di origini peruviane è stato fermato in relazione all’omicidio di un 22enne avvenuto tra il 26 e il 27 maggio alla stazione di Milano Certosa. La vittima è stata accoltellata durante la notte e le indagini hanno portato all’arresto del sospettato. Il fermo è stato effettuato dalle forze dell’ordine. L’indagine prosegue per chiarire le modalità dell’aggressione e le motivazioni.

C’è un fermo per l’omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato la notte tra il 26 e 27 maggio alla stazione Certosa, periferia nord di Milano. Si tratterebbe di un 19enne di origini peruviane, ritenuto uno dei principali sospettati tra gli otto giovani sottoposti a perquisizione e residenti tra il capoluogo lombardo e l’hinterland. La Procura guidata da Marcello Viola ipotizza nei suoi confronti «l’omicidio aggravato». Gli investigatori della Squadra Mobile, delegati dal pm Elio Ramondini e dall’aggiunta Bruna Albertini, stanno intanto interrogando gli altri sette perquisiti che al momento non risultano essere destinatari di provvedimenti. 🔗 Leggi su Open.online

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