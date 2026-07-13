Cahill ha dichiarato di non sapere cosa sia successo a Sinner a Parigi. Ha aggiunto che a fine anno deciderà se continuerà a lavorare con lui. La notizia arriva dopo il successo di Sinner a Wimbledon nel 2026, dove ha difeso il titolo. La partita di Parigi, però, resta ancora senza spiegazioni ufficiali. La decisione sul futuro del coach sarà presa entro la fine dell’anno.

Non si è ancora spenta l’eco del trionfo di Jannik Sinner nell’edizione 2026 di Wimbledon. Il fuoriclasse azzurro, infatti, ha difeso il titolo ai Championships, sconfiggendo Alexander Zverev con il punteggio di 6-7 7-6 6-3 6-4 al termine di una finale durissima e spettacolare che ha visto il numero 1 uscire alla distanza e chiudere dopo quasi 4 ore di gioco ad altissimo livello. L’altoatesino per prima cosa dopo aver trasformato il match point è andato a festeggiare e ringraziare il proprio team, con il coach Darren Cahill e Simone Vagnozzi in prima fila. Proprio l’australiano ha regalato spunti importantissimi nel corso della conferenza stampa dopo la partita: “Nei momenti importanti della finale Jannik ha avuto il coraggio di prendere l’iniziativa, invece di aspettare l’avversario in difesa. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Cahill rivela: “Non abbiamo capito cosa sia successo a Sinner a Parigi. A fine anno decideremo se resterò ancora”

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