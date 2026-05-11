Sinner Cahill e dubbi sul futuro | Non pensavo sarei stato qui nel 2026 vedremo
Oggi il tennista azzurro scenderà in campo nel terzo turno degli Internazionali d’Italia 2026, affrontando il russo Alexei Popyrin. La presenza di Darren Cahill come coach è ancora in discussione e non si sa se continuerà a lavorare con l’atleta anche nella prossima stagione. Sinner, che ha raggiunto questo livello senza aspettarsi di essere qui nel 2026, ha espresso dubbi sul proprio futuro nel circuito.
(Adnkronos) – Darren Cahill resterà con Sinner anche la prossima stagione? Oggi, lunedì 11 maggio, il tennista azzurro scende in campo nel terzo turno degli Internazionali d'Italia 2026, dove affronterà Alexei Popyrin. A tenere banco a Roma però è il futuro del supercoach australiano, che affianca l'allenatore Simone Vagnozzi ed è ormai parte fondamentale del. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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ATP 1000 Madrid R2: [1] J. Sinner def. [Q] B. Bonzi: 6-7(6), 6-1, 6-4. reddit