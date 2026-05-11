Sinner Cahill e dubbi sul futuro | Non pensavo sarei stato qui nel 2026 vedremo

Oggi il tennista azzurro scenderà in campo nel terzo turno degli Internazionali d’Italia 2026, affrontando il russo Alexei Popyrin. La presenza di Darren Cahill come coach è ancora in discussione e non si sa se continuerà a lavorare con l’atleta anche nella prossima stagione. Sinner, che ha raggiunto questo livello senza aspettarsi di essere qui nel 2026, ha espresso dubbi sul proprio futuro nel circuito.

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