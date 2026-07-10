Il grande potere del calcio | hanno spostato Sinner-Djokovic per… Spagna-Belgio

Un match di calcio tra Spagna e Belgio è stato spostato per far posto a un incontro di tennis tra Sinner e Djokovic. La partita di tennis si svolgerà in un orario diverso rispetto a quello originariamente previsto, sostituendo l’appuntamento calcistico. La modifica degli orari ha comportato il cambio di programma per entrambe le manifestazioni sportive. Non sono stati forniti dettagli sui motivi di questa scelta o sulle date esatte delle nuove programmazioni.

È come quella vecchia storia dell’effetto farfalla: può una partita di calcio che si gioca a Los Angeles di sera provocare un uragano a Londra? Certo che può. Perché il motivo per il quale Sinner giocherà la sua semifinale di Wimbledon contro Djokovic non prima delle 17:30 italiane, e non – come preventivato – come primo match sul centrale alle 14:30, è. Spagna-Belgio. E che ci azzecca Spagna-Belgio con Sinner? Il link è fragilissimo ma è esattamente ciò che è successo, nella ricostruzione del Telegraph. Molto semplicemente a Wimbledon hanno dovuto riprogrammare la semifinale tra l’idolo di casa a sorpresa, la wildcard Fery, e Zverev per consentire alla Bbc di poterla trasmettere senza dover rinunciare alla diretta del quarto di finale dei Mondiali. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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