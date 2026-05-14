Maldini attacca | Serie A? Nel tennis hanno saputo programmare nel calcio no! Ho parlato con Sinner
Durante gli Internazionali d’Italia al Foro Italico, l’ex calciatore e dirigente del Milan ha commentato la programmazione della Serie A rispetto al tennis, affermando che nel calcio non si è riusciti a organizzare come nel tennis. Maldini, presente a Roma, è stato intervistato al termine della partita di Jannik Sinner, con cui ha avuto anche uno scambio di parole. La sua presenza ha attirato l’attenzione di alcuni giornalisti, che gli hanno rivolto alcune domande sul calcio e sulla stagione in corso.
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