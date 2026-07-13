L'arbitro olandese Rob Dieperink è morto a 38 anni. La sua scomparsa è stata annunciata in queste ore, pochi giorni dopo essere stato escluso dai Mondiali. La notizia si aggiunge alle tragedie legate al calcio durante questo torneo, dopo la morte del calciatore sudafricano Jayden Adams. La sua scomparsa ha suscitato dolore nel mondo del calcio.

Il mondo del calcio subisce un altro duro colpi durante questi Mondiali. Prima c'è stato il caso di Jayden Adams, calciatore sudafricano. Oggi è stata annunciata la morte dell'arbitro olandese Rob Dieperink. Aveva 38 anni. La notizia è stata diffusa dalla federazione olandese, senza tuttavia specificarne la causa. Professionista da oltre 15 anni. Aveva diretto quasi 300 partite come arbitro principale, di cui 84 in Eredivisie faceva inoltre parte delle squadre arbitrali che hanno diretto la finale di Europa League del 2024, il Campionato Europeo e i Giochi Olimpici dello stesso anno., Era stato selezionato come uno degli arbitri per i Mondiali. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Olanda in lutto: morto a 38 anni l'arbitro Dieperink, fu escluso dai Mondiali

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