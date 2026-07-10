Ogni quanto spazzolare i capelli il dermatologo Di Pietro | La differenza la fanno olio di argan o di semi d’uva

Spazzolare i capelli ogni giorno è consigliato, purché si usi delicatezza. Secondo il dermatologo Antonino Di Pietro, l’uso di olio di argan o di semi d’uva aiuta a evitare traumi e a mantenere i capelli sani. La corretta tecnica prevede movimenti delicati per districare i nodi, riducendo il rischio di doppie punte, rottura o caduta.

Spazzolare i capelli ogni giorno non è un problema, se lo si fa con delicatezza. A Fanpage.it il dermatologo Antonino Di Pietro, direttore dell’Istituto Dermoclinico Vita Cutis, ha spiegato come evitare traumi al capello, districare i nodi correttamente e ridurre il rischio di doppie punte, cadura o rottura. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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