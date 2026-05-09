Ogni quanto cambiare gli asciugamani l’igienista Signorelli | Se condivisi almeno ogni due giorni

Secondo un igienista, se gli asciugamani vengono condivisi, è consigliabile cambiarli almeno ogni due giorni. Studi indicano che asciugamani usati possono accumulare batteri, compresi quelli di origine intestinale, a causa dell'umidità, dei microbi presenti sulla pelle e delle particelle provenienti dal wc. Questo rischio può aumentare se gli asciugamani vengono condivisi tra più persone.

Ogni quanto bisognerebbe cambiare gli asciugamani? Diversi studi spiegano perché possono riempirsi di batteri, anche intestinali, tra umidità, microbi della pelle e particelle provenienti dal wc. L'igienista Signorelli chiarisce a Fanpage.it quali siano i veri rischi e quando lavarli davvero per restare tranquilli.🔗 Leggi su Fanpage.it

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