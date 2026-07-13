Si chiama Nomi e Cognomi l’album pubblicato da Francesco Baccini nel 1992 e il titolo non era affatto casuale. Come racconta a Vanity Fair, il suo “ era un linguaggio quasi più da rapper che da cantautor e”, perché i nomi e i cognomi li faceva davvero. Dissing, quando in Italia quasi nessuno lo faceva ancora. Oggi Baccini torna con Nomi e Cognomi 2 e, nell’intervista, ripercorre carriera, amicizie e presente. Tra i primi temi affrontati c’è il trasferimento da Genova a Lecco. Lui, rappresentante della scuola genovese e grande amico di Fabrizio De André, racconta: “Io sono passato da Genova a Milano, dove ho vissuto per dieci anni praticamente in centro, in via Torino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Oggi sono tutti cantautori ma non è vero. L’ultimo è Samuele Bersani. A ottobre io sarò il più vecchio cantante trap del mondo e così mi auguro di mettere fine alla trap”: parla Francesco Baccini

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