Francesco Baccini, nato nel 1960 a Genova, ha iniziato con musica classica prima di dedicarsi alla canzone d’autore. Conosciuto come uno dei rappresentanti della scena genovese, ha affermato di aver già citato nomi e cognomi prima di avvicinarsi al rap. A ottobre si definisce il trapper più anziano della musica italiana. È stato scoperto da Vincenzo Mollica e ha avuto un rapporto di amicizia con il cantautore De André.

Nato a Genova nel 1960, cresciuto con il pianoforte e con la musica classica prima di scoprire la canzone d’autore, Francesco Baccini è uno dei nomi più riconoscibili della scuola genovese. Dopo gli inizi e il lavoro al porto, lascia la sua città per Milano, dove prova a vivere di musica. L’esordio arriva nel 1989 con Cartoons, vincitore della Targa Tenco come migliore opera prima e disco d’oro. Da lì in poi costruisce un percorso capace di passare dall’ironia di Le donne di Modena alla scrittura più intima, dalla satira politica ai progetti dedicati a Luigi Tenco. Ma chi è davvero Francesco Baccini oggi? Forse non servono presentazioni. Per le nuove generazioni è più complicato raccontarlo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Francesco Baccini: «Prima dei rapper facevo già nomi e cognomi, a ottobre divento il trapper più vecchio della musica italiana. Mi ha scoperto Vincenzo Mollica e De André è stato un grande amico»

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