Il Vangelo del 17 maggio 2026, in occasione della solennità dell’Ascensione, ricorda che Gesù afferma di essere con i suoi fino alla fine del mondo. La lettura sottolinea il mandato missionario affidato ai discepoli e la promessa della sua presenza duratura. In questo contesto, un sacerdote invita i fedeli a non temere i momenti di mancanza o di incertezza, evidenziando il messaggio di costante vicinanza di Gesù.

Nella solennità dell’Ascensione, il Vangelo ci consegna il mandato missionario di Gesù e la certezza della Sua presenza eterna, mentre Don Luigi Maria Epicoco ci invita a non temere i momenti di vuoto. La liturgia di questa domenica ci conduce sul monte in Galilea, dove Gesù, prima di salire al Cielo, affida ai discepoli il mandato missionario e pronuncia la Sua promessa più grande: «Io sono con voi tutti i giorni». Questa apparente separazione, che potrebbe spaventarci lasciandoci un senso di vuoto e di smarrimento, è in realtà il preludio necessario al dono dello Spirito Santo. Accogliamo il brano del Vangelo di oggi e lasciamoci guidare... 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Vangelo del 17 maggio 2026: «Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo»

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VANGELO DEL GIORNO DOMENICA 17 MAGGIO 2026 Io sono con voi: la promessa che sostiene la Chiesa

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