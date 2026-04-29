Il 29 aprile si celebra Santa Caterina da Siena, riconosciuta come co-patrona d’Italia e Dottore della Chiesa. Nata in una famiglia toscana, è ricordata per le sue visioni e i suoi scritti. La Chiesa la onora come una delle figure più importanti della mistica cristiana. La sua vita è stata dedicata alla diffusione della fede e alla promozione della pace.

Oggi 29 aprile la Chiesa festeggia Santa Caterina da Siena, co-patrona d’Italia e Dottore della Chiesa, è una grande mistica che ha combattuto per la giustizia e la vera pace. Rappresentata iconograficamente dal libro e dal giglio, che esprimono la sapienza della dottrina e la purezza, questi elementi esprimono le note caratterizzanti della figura di Santa Caterina da Siena. Nacque a Siena, la città toscana con cui viene ricordata nel nome, il 25 marzo 1347. Era la ventiquattresima dei venticinque figli di Jacopo Benincasa, che svolgeva il lavoro di tintore e della sua seconda moglie, Lapa di Puccio de’ Piacenti. Aveva una sorella gemella, Giovanna, che morirà a pochi mesi dalla nascita.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Oggi 29 aprile, Santa Caterina da Siena: grande mistica che lottò per l’amore della verità

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