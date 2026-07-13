Un uomo rischia fino a cinque anni di carcere per aver costretto la famiglia a seguire una dieta vegana rigorosa, utilizzando violenze e punizioni. Le accuse includono botte, docce gelate come punizione, pasti saltati e bambini costretti a mangiare in bagno in silenzio durante i pasti. La dieta vegana viene descritta come uno strumento di controllo e coercizione sulla famiglia, secondo quanto riferito dalle autorità.

Docce gelate come punizione, pasti saltati, bambini costretti a mangiare da soli in bagno e un silenzio assoluto imposto durante la cena. Sullo sfondo, una dieta vegana rigidissima, trasformata secondo l’accusa da scelta alimentare in strumento di controllo sull’intera famiglia. È il quadro ricostruito dalla Procura di Roma nel processo a carico di un padre accusato di avere sottoposto per anni la moglie e i tre figli a un regime domestico fatto di paura, umiliazioni e violenze. Per l’uomo il pubblico ministero Vittoria Bonfanti ha chiesto una condanna a cinque anni di reclusione. La sentenza è attesa per ottobre. Al centro del procedimento c’è l’accusa di maltrattamenti, oltre a quella di lesioni nei confronti della donna. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Obbliga moglie e figli alla dieta vegana con botte e punizioni: ora il padre rischia cinque anni per maltrattamenti

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