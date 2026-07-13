Un padre rischia fino a cinque anni di carcere per maltrattamenti, dopo aver imposto alla famiglia una dieta vegana rigida. Secondo le accuse, avrebbe punito moglie e tre figli minorenni con docce gelate, privazioni di cibo e lunghi silenzi quando non rispettavano le regole di casa. La vicenda riguarda comportamenti che avrebbero creato un ambiente di controllo e punizione all’interno dell’abitazione. La procura ha avviato un’indagine sulla vicenda.

Avrebbe imposto alla moglie e ai tre figli minorenni un rigido stile di vita, costringendoli a seguire un’alimentazione vegana e punendoli con docce gelate, privazioni del cibo e lunghi periodi di silenzio quando non rispettavano le regole di casa. Per questi fatti un uomo rischia fino a cinque anni di reclusione: la Procura della Repubblica di Roma ha infatti chiesto il rinvio a giudizio con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni. La richiesta è stata avanzata dalla pubblico ministero Vittoria Bonfanti, che ha chiuso le indagini. Ora sarà il giudice dell’udienza preliminare a decidere se disporre il processo. La decisione è attesa nel mese di ottobre. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - “Costringeva la famiglia a seguire una dieta vegana”: padre rischia fino a 5 anni di carcere per maltrattamenti

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