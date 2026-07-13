Un padre è sotto accusa per aver imposto ai figli una dieta vegana, costringendoli a saltare pasti e subire docce fredde. La Procura di Roma definisce questa condotta come un sistema di sopraffazione, che avrebbe trasformato la casa in un ambiente di paura. Le autorità hanno aperto un’indagine per maltrattamenti e abuso sui minori. La vicenda si concentra sulla gestione della vita quotidiana e sul rispetto delle esigenze dei minori.

Docce gelate, pasti saltati, silenzio assoluto a tavola e una dieta vegana imposta come un dogma. Non una scelta alimentare condivisa, ma, secondo la Procura di Roma, un sistema di sopraffazione che avrebbe trasformato la casa in un luogo di paura. Per questo il pubblico ministero Vittoria Bonfanti ha chiesto una condanna a cinque anni di reclusione per un padre accusato di avere maltrattato la moglie e i tre figli, imponendo un regime definito dagli inquirenti fatto di controlli ossessivi, punizioni e continue umiliazioni. Secondo l'accusa, nessuno poteva sottrarsi alle regole. L'alimentazione doveva essere rigorosamente priva di prodotti di origine animale e l'uomo arrivava “a buttare il cibo già preparato”, pur di evitare qualsiasi trasgressione, anche da parte dei bambini. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Obbliga i figli a mangiare vegano: ecco quanti anni di galera rischia il papà

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