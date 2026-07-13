Costringe i tre figli a mangiare vegano punendoli con docce gelate | papà rischia 5 anni di carcere

La Procura ha chiesto una condanna di cinque anni di carcere per un uomo accusato di aver sottoposto i tre figli a maltrattamenti, tra cui costringerli a seguire una dieta vegana e punizioni con docce gelate. La famiglia avrebbe vissuto situazioni di aggressioni fisiche e verbali. Le accuse riguardano maltrattamenti e lesioni ai danni dei minori.

Una famiglia viveva in un incubo, costretta ad aggressioni fisiche e verbali. La Procura ha chiesto 5 anni di reclusione per un uomo accusato di maltrattamenti e lesioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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