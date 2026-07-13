Nella notte tra domenica e lunedì, ignoti hanno tentato di sfondare la vetrina del «Café Marly» in via Contrada Tre Passi a Bergamo. Si tratta di un nuovo tentativo di spaccata, dopo quello avvenuto il 25 giugno. La porta d’ingresso del locale è stata danneggiata durante l’episodio. Non ci sono state altre conseguenze o feriti.

NELLA NOTTE. Dopo il colpo del 25 giugno, nella notte tra domenica e lunedì 13 luglio ignoti hanno cercato di sfondare la vetrina del locale in via Contrada Tre Passi a Bergamo. Il titolare Alfredo Jaku: «Se potessi chiuderei tutto e me ne andrei». Indaga la questura. Tentano spaccata in via Locatelli a Bergamo, ma la vetrata resiste. Nel mirino una pizzeria d’asporto Il titolare Alfredo Jaku ha scoperto il danneggiamento la mattina di lunedì quando è arrivato al lavoro: «Non so cosa stia accadendo qui a Bergamo, ma è sempre peggio - commenta amareggiato - tanto che, se potessi, chiuderei tutto e me ne andrei da un’altra parte. Evidentemente ci sono questi soggetti che girano in centro di notte e si scagliano contro le attività commerciali». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Nuovo tentativo di spaccata al «Café Marly»: danneggiata la porta d’ingresso

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