Bergamo nuova spaccata al bar Marly | Ho paura ad aprire il locale sto pensando di andarmene
Nella notte, il bar Marly in via Tasso è stato di nuovo preso di mira, con tentativi di intrusione attraverso le vetrine danneggiate. È il secondo attacco in poco più di due settimane. La proprietaria ha dichiarato di avere paura ad aprire e sta valutando di lasciare l’attività. Nessun dettaglio su eventuali arresti o indagini in corso.
A distanza di poco più di due settimane, è successo ancora: il bar Marly, all’angolo tra Contrada Tre Passi e via Tasso, è stato nuovamente preso di mira nella notte da qualcuno che ha provato a entrare all’interno facendosi largo spaccandone le vetrine. Anche questa volta, come nel caso precedente avvenuto tra il 24 e il 25 giugno, il tentativo è andato a vuoto e dal locale non è stato rubato nulla. «È avvilente. La mattina ho paura ad aprire il locale, non sai mai cosa puoi trovare», è tutto il rammarico del titolare del bar Marly, mentre osserva le immagini della videosorveglianza nel tentativo di risalire all’orario preciso della spaccata. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it
Segui gli aggiornamenti su Bergamo.
Notizie e thread social correlati
Ancora una tentata spaccata al bar Marly: paura in centro, caccia ai responsabili ?Un tentativo di furto con spaccata si è verificato questa mattina al bar Marly, situato all’angolo tra via Contrada Tre Passi e via Tasso a Bergamo.
Bergamo, tentò la spaccata al bar di via Camozzi: identificato e denunciato il presunto responsabileUn uomo è stato identificato e denunciato dopo aver tentato di scassinare un bar in via Camozzi a Bergamo la sera del 25 giugno.
Temi più discussi: Tentata spaccata in centro a Bergamo: colpita l’Ottica Isnenghi di via Tasso - Video; Bergamo, tentò la spaccata al bar di via Camozzi: identificato e denunciato il presunto responsabile; Ancora una tentata spaccata al bar Marly: paura in centro, caccia ai responsabili; Altro raid di spaccate. Centro città senza pace. Incontro col ministro.
Due cittadini tunisini sono stati arrestati dalla Polizia di Stato per la spaccata del 21 maggio all’Ottica Savoldi, in via Paleocapa a Bergamo. Rubati una cinquantina di occhiali da sole per un valore complessivo di circa 5 mila euro. facebook
Bergamo, nuova spaccata al bar Marly: Ho paura ad aprire il locale, sto pensando di andarmeneA poco più di due settimane dal precedente tentativo, il locale tra Contrada Tre Passi e via Tasso è tornato nel mirino. Il vetro antisfondamento ha retto, ma i danni sono ingenti ... bergamo.corriere.it
Spaccata all'Ottica Savoldi, arrestati due tunisini: 14 minuti per sfondare la vetrina x.com
Bergamo, tentò la spaccata al bar di via Camozzi: identificato e denunciato il presunto responsabileLe indagini della Squadra Volante, condotte attraverso le immagini della videosorveglianza, hanno portato a un italiano di 46 anni, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine. È accusato di ... bergamo.corriere.it