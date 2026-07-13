Nella notte, il bar Marly in via Tasso è stato di nuovo preso di mira, con tentativi di intrusione attraverso le vetrine danneggiate. È il secondo attacco in poco più di due settimane. La proprietaria ha dichiarato di avere paura ad aprire e sta valutando di lasciare l’attività. Nessun dettaglio su eventuali arresti o indagini in corso.

A distanza di poco più di due settimane, è successo ancora: il bar Marly, all’angolo tra Contrada Tre Passi e via Tasso, è stato nuovamente preso di mira nella notte da qualcuno che ha provato a entrare all’interno facendosi largo spaccandone le vetrine. Anche questa volta, come nel caso precedente avvenuto tra il 24 e il 25 giugno, il tentativo è andato a vuoto e dal locale non è stato rubato nulla. «È avvilente. La mattina ho paura ad aprire il locale, non sai mai cosa puoi trovare», è tutto il rammarico del titolare del bar Marly, mentre osserva le immagini della videosorveglianza nel tentativo di risalire all’orario preciso della spaccata. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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© Bergamo.corriere.it - Bergamo, nuova spaccata al bar Marly: «Ho paura ad aprire il locale, sto pensando di andarmene»

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