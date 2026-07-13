Gli Stati Uniti hanno condotto una terza serie di raid contro obiettivi in Iran, colpendo decine di siti. Le operazioni si sono concentrate nell’area dello Stretto di Hormuz. I pasdaran, le forze di sicurezza iraniane, hanno rivendicato attacchi contro basi americane in Medio Oriente. Non sono stati forniti dettagli specifici sugli obiettivi colpiti o sui danni causati.

I bombardamenti americani si sono concentrati nell'area dello Stretto di Hormuz. I guardiani della Rivoluzione degli ayatollah: "Colpiti gli asset Usa in Giordania, Kuwait e Bahrein" "Il 12 luglio, il Comando Centrale degli Stati Uniti ha portato a termine una nuova ondata di attacchi contro l'Iran, colpendo decine di obiettivi in diverse località con munizioni di precisione, al fine di ridurre la capacità iraniana di continuare a colpire il traffico marittimo internazionale nello Stretto di Hormuz". Lo comunica su X il comando centrale unificato delle forze militari Usa. "Le forze del Centcom - aggiunge - hanno colpito sistemi di... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Completata la terza ondata di raid Usa contro l'Iran: "Colpite decine di obiettivi". I pasdaran rivendicano attacchi contro basi americane in Medio Oriente

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