Completata la terza ondata di raid Usa contro l' Iran | Colpite decine di obiettivi I pasdaran rivendicano attacchi contro basi americane in Medio Oriente
Gli Stati Uniti hanno condotto una terza serie di raid contro obiettivi in Iran, colpendo decine di siti. Le operazioni si sono concentrate nell’area dello Stretto di Hormuz. I pasdaran, le forze di sicurezza iraniane, hanno rivendicato attacchi contro basi americane in Medio Oriente. Non sono stati forniti dettagli specifici sugli obiettivi colpiti o sui danni causati.
I bombardamenti americani si sono concentrati nell'area dello Stretto di Hormuz. I guardiani della Rivoluzione degli ayatollah: "Colpiti gli asset Usa in Giordania, Kuwait e Bahrein" "Il 12 luglio, il Comando Centrale degli Stati Uniti ha portato a termine una nuova ondata di attacchi contro l'Iran, colpendo decine di obiettivi in diverse località con munizioni di precisione, al fine di ridurre la capacità iraniana di continuare a colpire il traffico marittimo internazionale nello Stretto di Hormuz". Lo comunica su X il comando centrale unificato delle forze militari Usa. "Le forze del Centcom - aggiunge - hanno colpito sistemi di... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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