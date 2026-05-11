De Luca annuncia il restyling luminoso di Piazza della Libertà | ecco led più potenti e nuovi pali
Il sindaco di Salerno ha annunciato un intervento di restyling luminoso in Piazza della Libertà, che prevede l’installazione di nuovi pali e di luci a LED più performanti. I lavori mirano a migliorare l’illuminazione pubblica della zona, che si trova attualmente in fase di realizzazione. L’obiettivo è rendere la piazza più luminosa e funzionale, con un intervento che coinvolge sia l’installazione di nuovi dispositivi che l’aggiornamento di quelli esistenti.
Nuovo volto per Piazza della Libertà a Salerno, dove sono in corso interventi di potenziamento dell’illuminazione pubblica. In queste ore, infatti, si sta procedendo con l’aumento dell’altezza dei pali di sostegno e con la sostituzione delle vecchie armature luminose con nuovi impianti a led.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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