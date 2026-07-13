Nuova ondata di calore sull'Italia e temperature oltre i 40 gradi | previsioni meteo della settimana 13-19 luglio

Una nuova ondata di calore interesserà l’Italia tra il 13 e il 19 luglio, con temperature che supereranno i 40 gradi in alcune zone, in particolare in Sardegna. Le previsioni indicano l’arrivo di masse d’aria di origine africana che provocheranno un aumento significativo delle temperature rispetto alla media stagionale. La presenza di questi valori elevati si protrarrà per tutta la settimana, con condizioni di caldo intenso in diverse regioni del paese.

Secondo le previsioni meteo della settimana, l'Italia sarà interessata dalla risalita di masse d'aria di origine africana che faranno innalzare di nuovo le temperature a livelli ben oltre la media del periodo fino a picchi di oltre 40 gradi, soprattutto in Sardegna. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Terza ondata di caldo africano sull'Italia, le previsioni, quando arriva il picco

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