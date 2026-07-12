L’anticiclone subtropicale africano si rafforza sull’Italia, provocando un’ondata di caldo intenso. Le temperature superano i 40 gradi in molte regioni, mantenendo l’afa per diversi giorni. La situazione si protrae per tutta la settimana, con condizioni di grande disagio e assenza di precipitazioni significative. Il caldo estremo si manifesta in modo persistente, influenzando le attività quotidiane e i servizi pubblici in molte zone del Paese.

L’anticiclone subtropicale africano torna a rafforzarsi sull’Italia, portando all'ennesima fase di caldo intenso destinata ad accompagnare il Paese per gran parte della settimana. Dopo la fase perturbata dei giorni scorsi, almeno al Nord, le temperature aumenteranno progressivamente, portandosi ben oltre le medie stagionali; il peggio è atteso tra martedì 14 e mercoledì 15 luglio. L’alta pressione garantirà condizioni in prevalenza stabili e soleggiate su quasi tutte le regioni, al netto di qualche sporadico episodio di instabilità, confinato soprattutto ai rilievi alpini. Caldo invece al Centro-Sud e nelle isole maggiori, con picchi di oltre i 40 gradi in Sicilia e Sardegna. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Meteo della settimana: ancora caldo e afa sull'Italia. Temperature oltre i 40 gradi

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Terza ondata di caldo africano in Italia: temperature fino a 45 gradi, allerta prolungata

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