Un’onda di calore sta interessando l’Italia, con temperature che raggiungono fino a 41°C nel Centro-Sud e in Sardegna. La massa d’aria calda, proveniente dal Nordafrica e più precisamente dall’Algeria, si sta spostando verso Nord-Ovest. L’allerta incendi è stata innalzata a causa delle alte temperature e delle condizioni di siccità. La perturbazione interessa principalmente le aree centrali e meridionali del Paese.

Un’altra ondata di calore sta già investendo l’Italia. Causata dalla massa d’ aria calda proveniente dal Nordafrica, in particolare dal’ Algeria, si sta spostando verso Nord-Ovest. Colpirà questa settimana soprattutto la Sardegna e il Centro-Sud, pur non risparmiando il Settentrione. Ieri, in Lombardia, un 28enne residente a Pontoglio nel Bresciano ha perso la vita nel fiume Oglio, dove era entrato per un bagno anche senza saper nuotare ed è stato trascinato dalla corrente, mentre un sessantenne peruviano è morto annegato nelle acque del fiume Ticino, a Cuggiono (Milano) dove si era tuffato per trovare un pò di refrigerio dal grande caldo della giornata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Nuova ondata di calore in Italia: colpirà soprattutto Centro-Sud e Sardegna. Temperature fino a 41°C e sale l’allerta per gli incendi

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CALDO FOLLE! Oltre 40°C: Italia nel FORNO – Pillole METEO

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