Nuova ondata di calore in Italia | colpirà soprattutto Centro-Sud e Sardegna Temperature fino a 41°C e sale l’allerta per gli incendi

Da ilfattoquotidiano.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un’onda di calore sta interessando l’Italia, con temperature che raggiungono fino a 41°C nel Centro-Sud e in Sardegna. La massa d’aria calda, proveniente dal Nordafrica e più precisamente dall’Algeria, si sta spostando verso Nord-Ovest. L’allerta incendi è stata innalzata a causa delle alte temperature e delle condizioni di siccità. La perturbazione interessa principalmente le aree centrali e meridionali del Paese.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un’altra ondata di calore sta già investendo l’Italia. Causata dalla massa d’ aria calda proveniente dal Nordafrica, in particolare dal’ Algeria, si sta spostando verso Nord-Ovest. Colpirà questa settimana soprattutto la Sardegna e il Centro-Sud, pur non risparmiando il Settentrione. Ieri, in Lombardia, un 28enne residente a Pontoglio nel Bresciano ha perso la vita nel fiume Oglio, dove era entrato per un bagno anche senza saper nuotare ed è stato trascinato dalla corrente, mentre un sessantenne peruviano è morto annegato nelle acque del fiume Ticino, a Cuggiono (Milano) dove si era tuffato per trovare un pò di refrigerio dal grande caldo della giornata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

nuova ondata di calore in italia colpir224 soprattutto centro sud e sardegna temperature fino a 41176c e sale l8217allerta per gli incendi
© Ilfattoquotidiano.it - Nuova ondata di calore in Italia: colpirà soprattutto Centro-Sud e Sardegna. Temperature fino a 41°C e sale l’allerta per gli incendi
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

CALDO FOLLE! Oltre 40°C: Italia nel FORNO – Pillole METEO

Video CALDO FOLLE! Oltre 40°C: Italia nel FORNO – Pillole METEO

Notizie e thread social correlati

Nuova ondata di caldo in Italia, in Sardegna e Piemonte è emergenza incendi | Allerta maltempo in TrentinoUn'ondata di caldo interessa l’Italia, con due città in bollino rosso e sei in arancione.

Caldo africano, terza ondata di 15 giorni: temperature fino a 43 gradi su Italia ed Europa (e non sarà l'ultima). «Colpirà il Centro-Nord»Una nuova ondata di caldo intenso sta per colpire l’Italia e l’Europa occidentale.

Temi più discussi: Terza ondata di caldo torrido, attesi picchi oltre i 40 gradi al Centro-Sud; La tregua è finita: con l'anticiclone subtropicale torna il caldo torrido; Meteo, weekend con temperature in lieve calo poi nuova ondata di calore: Oltre 40 gradi al Centro-Sud; Meteo, prima i temporali poi il forno africano: l'Italia verso giorni di caldo record.

centro sud nuova ondata di caloreTerza ondata di caldo torrido, attesi picchi oltre i 40 gradi al Centro-SudUna nuova espansione dell'anticiclone subtropicale africano porterà da oggi la terza ondata di caldo dell'estate sull'Italia, con temperature ben oltre le medie stagionali e punte superiori ai 40 grad ... ansa.it

centro sud nuova ondata di caloreCaldo estremo, terza ondata di calore in Italia: quando arriva e quanto dura. Temperature record anche in Europa, da Parigi alla GermaniaDopo i temporali di ieri sera sul Piemonte, che hanno provocato l'esondazione di due corsi d'acqua in Val Germanasca, fra le montagne della provincia di Torino, questa mattina si è tornati alla stabil ... tg.la7.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web