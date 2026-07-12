Nuova ondata di caldo in Italia in Sardegna e Piemonte è emergenza incendi | Allerta maltempo in Trentino

Un'ondata di caldo interessa l’Italia, con due città in bollino rosso e sei in arancione. In Sardegna e Piemonte si registrano emergenze incendi, mentre in Trentino si segnala un’allerta maltempo. La maggior parte delle località è in giallo, due in verde. La situazione climatica ha causato richiami di sicurezza e l’attivazione di interventi di emergenza nelle zone più colpite.

Torna ad aumentare il caldo sull'Italia, con una nuova ondata. Oggi due le città da bollino rosso, con quelle in arancione che salgono a sei; solo due quelle in verde, le altre tutte in giallo. Ed è emergenza incendi, in particolare in Piemonte e Sardegna. Allerta maltempo gialla domenica in Trentino. Preoccupazione anche nel resto dell'Europa occidentale: oltre un terzo della popolazione francese sarà al livello massimo di allerta per l'ondata di calore in corso come stabilito da Météo-France in queste ore esteso a 37 dipartimenti della Francia continentale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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