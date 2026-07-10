Una nuova ondata di caldo intenso sta per colpire l’Italia e l’Europa occidentale. Le temperature aumenteranno rapidamente dopo un fine settimana con temporali al Nord, e si prevede che il caldo durerà almeno quindici giorni. In Sardegna, i termometri potrebbero raggiungere i 43°C. L’ondata di calore si concentrerà principalmente nelle zone del Centro-Nord.

Una nuova e intensa ondata di caldo è pronta a investire l’Italia e gran parte dell’Europa occidentale. Dopo un fine settimana ancora caratterizzato da qualche temporale al Nord, le temperature inizieranno ad aumentare rapidamente, con una fiammata che potrebbe durare almeno quindici giorni e portare picchi fino a 43°C in Sardegna. Secondo quanto riferito dal Cnr (Consiglio Nazionale delle Ricerche), da lunedì un’area di bassa pressione posizionata a ovest della Penisola Iberica richiamerà verso l’Europa aria molto calda di origine desertica, rafforzando l’anticiclone già presente da settimane sul nostro Paese. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Caldo africano, terza ondata di 15 giorni: temperature fino a 43 gradi su Italia ed Europa (e non sarà l'ultima). «Colpirà il Centro-Nord»

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Terza ondata di caldo africano in Italia: temperature fino a 45 gradi, allerta prolungata

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