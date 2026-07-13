Nuova ondata di caldo La Sicilia va a fuoco
Un incendio scoppiato in Sicilia ha interessato diverse aree dell’isola, secondo le autorità locali. Le fiamme si sono propagate rapidamente in assenza di precipitazioni e con temperature che superano i 40 gradi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che cercano di contenere il fronte di fuoco. La situazione resta critica in molte zone, dove si registrano danni alla vegetazione e rischi per le abitazioni vicine.
L’anticiclone africano riporta il caldo torrido sull’Italia, soprattutto al centro-sud: in Sardegna previsi picchi di 42 gradi, la Sicilia intanto va a fuoco. Servizio di Antonella Mazza Teruel TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Nuova ondata di caldo. La Sicilia va a fuoco
Notizie e thread social correlati
"Quando arriva la tregua". MeteoGiuliacci: nuova ondata di caldoDalla prossima settimana, un'onda di caldo proveniente dall'Africa tornerà a interessare l'Italia, portando un nuovo aumento delle temperature.
Caldo: addio ai bollini verdi, arriva la nuova ondata di afaQuesta settimana sarà caratterizzata da temperature elevate, con due città segnalate con il bollino rosso, il massimo livello di allerta.
Temi più discussi: Italia nella morsa del caldo. Oms Europa: In arrivo nuova ondata fino a 43 gradi; In arrivo nuova ondata di caldo, l’allarme dell'Oms: L'Europa non è pronta, prepariamoci; Torna l'anticiclone sull'Italia, via a una nuova ondata di caldo; Torna il caldo record sull'Italia, punte fino a 34 gradi: le previsioni da oggi.
Meteo: Nuova ondata di caldo, temperature fino a 44°C facebook
Una nuova intensa ondata di #caldo investirà l' #Italia da metà settimana: la Sardegna e le regioni del Centro-Sud saranno le più colpite x.com
Nuova ondata di caldo, bollino rosso a Firenze e Perugia. Verso picchi di 43 gradiLeggi su Sky TG24 l'articolo Nuova ondata di caldo, bollino rosso a Firenze e Perugia. Nel weekend rovesci al Nord LIVE ... tg24.sky.it
Meteo, nuova ondata di caldo sull’Italia: Francia in allerta con 16 regioni in codice arancioneL’alta pressione torna a rafforzarsi sul Mediterraneo: temperature in aumento in molte regioni italiane, mentre oltralpe cresce l’allerta per la canicola. meteo.it
Nuova ondata di calore in Europa? reddit