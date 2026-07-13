Nuova ondata di caldo. La Sicilia va a fuoco

Notizia in breve

Un incendio scoppiato in Sicilia ha interessato diverse aree dell’isola, secondo le autorità locali. Le fiamme si sono propagate rapidamente in assenza di precipitazioni e con temperature che superano i 40 gradi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che cercano di contenere il fronte di fuoco. La situazione resta critica in molte zone, dove si registrano danni alla vegetazione e rischi per le abitazioni vicine.