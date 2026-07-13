Questa settimana sarà caratterizzata da temperature elevate, con due città segnalate con il bollino rosso, il massimo livello di allerta. Secondo il bollettino del ministero della Salute, non ci sono più i bollini verdi, che indicavano condizioni di minore rischio, e si prevede un’onda di caldo intenso che interesserà diverse aree. La situazione si protrarrà nei giorni seguenti, con condizioni di afa persistente.

Quella appena iniziata sarà una settimana bollente. Stando al bollettino caldo del ministero della Salute oggi sono due le città da bollino rosso – il livello 3, che indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche – si tratta di Firenze e Perugia, da tre giorni alle prese con l’afa. Ma domani la situazione peggiorerà un po’ in tutta Italia, con Brescia, Firenze Perugia e Torino ‘in rosso’, mentre il 15 nella lista delle città più colpite dal caldo figureranno Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Roma e Torino. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Caldo: addio ai bollini verdi, arriva la nuova ondata di afa

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