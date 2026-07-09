Dalla prossima settimana torna l'anticiclone africano sull'Italia, a conferma di un'estate sempre più dominata da masse d'aria sahariana mentre l'anticiclone delle Azzorre resta ai margini, un segnale evidente del riscaldamento globale. Come descritto sul sito meteogiuliacci.it da lunedì 13 luglio l'alta pressione avanzerà verso il Mediterraneo e, attraversando il mare, si caricherà di umidità aggiungendo afa al caldo già intenso. L'apice dell'ondata è atteso tra martedì 14 e mercoledì 15 luglio con massime diffuse fino a 36°C al Centro-Sud e punte oltre i 40°C in Sardegna, valori di 6-8°C sopra la media del periodo. L'aspetto più preoccupante resta la durata: al momento la fine di questa fase bollente è incerta e un possibile cambiamento potrebbe arrivare solo tra il 18 e il 20 luglio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Quando arriva la tregua". MeteoGiuliacci: nuova ondata di caldo

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