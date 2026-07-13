Nuoto Europei Juniores | oro Italia nella 4×100 mista maschile a Monaco

L’Italia ha vinto l’oro nella staffetta 4×100 metri mista maschile agli Europei Juniores di nuoto a Monaco di Baviera. Con questa vittoria, la squadra azzurra ha concluso la competizione con 14 medaglie, eguagliando i risultati ottenuti nel 2025. La nazionale si è piazzata al secondo posto nel medagliere generale.

L’Italia chiude gli Europei Juniores di nuoto a Monaco di Baviera eguagliando i risultati del 2025. La spedizione azzurra conquista 14 medaglie e si consolida al 2° posto nel medagliere generale. La giornata conclusiva all‘Olympiaschwimmhalle regala la soddisfazione più grande alla rappresentativa italiana. Il quartetto formato da Gabriele di Scola, Gabriele Garzia, Ceolin e Cristian Tassan-Caser sale sul gradino più alto del podio nella 4×100 mista. Il cronometro si ferma a 3:35.59, davanti a Russia, 2° classificata a 3:36.01, e Gran Bretagna, 3° a 3:36.39. I frazionisti azzurri costruiscono il successo vasca dopo vasca: 55.25 a dorso, 1:00.52 a rana, un eccellente 51. 🔗 Leggi su Sportface.it

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