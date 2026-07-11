Nuoto Europei Juniores | trionfo Italia oro nella 4×100 mista e 4 medaglie

Notizia in breve

Durante la quarta giornata degli Europei juniores di nuoto a Monaco, l’Italia ha conquistato l’oro nella staffetta 4x100 metri mista e ottenuto altre tre medaglie, portando il totale a dieci podi nel torneo. La squadra azzurra ha ottenuto un risultato significativo, con la vittoria nella staffetta e altri piazzamenti di rilievo. La competizione prosegue con numerosi atleti italiani in corsa per ulteriori medaglie.