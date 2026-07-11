Nuoto Europei Juniores | trionfo Italia oro nella 4×100 mista e 4 medaglie
Durante la quarta giornata degli Europei juniores di nuoto a Monaco, l’Italia ha conquistato l’oro nella staffetta 4x100 metri mista e ottenuto altre tre medaglie, portando il totale a dieci podi nel torneo. La squadra azzurra ha ottenuto un risultato significativo, con la vittoria nella staffetta e altri piazzamenti di rilievo. La competizione prosegue con numerosi atleti italiani in corsa per ulteriori medaglie.
La 4ª giornata degli Europei juniores 2026 di nuoto a Monaco regala all’Italia 4 medaglie. La spedizione azzurra tocca così quota 10 podi complessivi nel torneo. Che Italia a Monaco, gli azzurri nella giornata di ieri hanno vinto la staffetta 4×100 mista. Il momento più esaltante della competizione continentale, infatti, è stato la finale della staffetta 4×100 mista. Il quartetto italiano, formato da Di Scola, Ongaro, Santambrogio e Mao, conquista il gradino più alto del podio con il tempo di 3’48"14. La gara si decide nelle battute finali grazie a una prestazione super di Alessandra Mao. La nuotatrice veneta, di soli 15 anni, si rende protagonista di una rimonta clamorosa nell’ultima frazione. 🔗 Leggi su Sportface.it
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